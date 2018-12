China kweekt massaal kakkerlakken – experts verwachten “catastrofe” als ze ontsnappen kv

Bron: Reuters, VICE 2 Dieren China wordt bedolven onder afval. De steeds groeiende populatie produceert meer afval dan de vuilnisbelten kunnen verwerken. Om te helpen bij de verwerking van keukenafval worden nu steeds vaker kakkerlakken ingezet.

In Jinan, een stad in de oostelijke provincie Shandong, ligt een faciliteit van de Shandong Qiaobin Agricultural Technology Co. Daar verorberen een miljard kakkerlakken dagelijks zo’n 50 ton afval. Ze krijgen de etensresten toegediend via pijpen die naar hun cellen leiden. Shandong Qiaobin wil volgend jaar nog drie gelijkaardige plantages opstarten om zo in totaal een derde van het keukenafval van Jinan, een stad van zeven miljoen mensen, te kunnen verwerken.

“Kakkerlakken zijn een biotechnologische aanpak voor de omvorming en verwerking van keukenafval”, zegt Liu Yusheng, directeur van de Shandong Insect Industry Association.



En ook de dode kakkerlakken worden ‘gerecycleerd’: zij worden omgevormd tot een proteïnerijke voedselbron voor varkens en ander vee. Ook andere fabrieken in China kweken kakkerlakken om er veevoeder van te maken.

Geneeskunde

Ondertussen vonden de vieze keverachtige beestjes ook hun weg naar de Chinese geneeskunde. Een kweekcentrum in Xichang, in de zuidwestelijke provincie Sichuan produceert een “bijzonder drankje” dat volledig vervaardigd is uit kakkerlakken. De insecten worden er aan het einde van hun leven, wanneer ze ongeveer zes maanden oud zijn, gestoomd, gewassen en gedroogd, vooraleer ze naar een tank gaan waar de voedingsstoffen eraan onttrokken worden.

Meer dan 40 miljoen patiënten die kampen met spijsverterings-, ademhalings- en andere problemen zouden genezen zijn door het zogezegde wondermiddeltje. Het centrum zou het middel ook leveren aan maar liefst 4000 ziekenhuizen in China. Volgens Chinese medische tijdschriften kan het drankje bovendien helpen bij het herstel van beschadigd weefsel of bij de behandeling van brandwonden of maagontstekingen.

“Onze drugs worden al vele jaren in ziekenhuizen gebruikt en hebben enorm veel aanhangers”, zegt Han Yijun, een vertegenwoordiger van de Gooddoctor Pharmaceutical Group in Beijing, die medicijnen op basis van kakkerlakken verkoopt. “Ze weten allemaal dat het gemaakt is van kakkerlakken. Het is een walgelijk insect, maar er zijn bijna geen medicijnen in de rekken met hetzelfde effect.”

Onderzoekers bekijken nu ook hoe kakkerlakken gebruikt kunnen worden voor schoonheidsmaskers, dieetpillen en zelfs behandelingen tegen haaruitval.

Gevaren

Maar experts zijn ook beducht voor de eventuele gevaren. Als de kakkerlakken in zulke groten getale ooit zouden ontsnappen, dan betekent dat een ware “catastrofe” voor het milieu, zegt professor Zhu Chaodong, hoofdwetenschapper evolutionaire insectenstudies aan de Chinese Wetenschapsacademie. “Er zijn verschillende beschermingsmaatregelen nodig die goed moeten werken om de ramp van een accidentele vrijlating te voorkomen.” Bovendien kunnen die insecten zich snel vermenigvuldigen als ze zich in de juiste omgeving bevinden en kunnen ze snel een hele buurt besmetten.

“We hebben een gracht gevuld met water en vissen”, zegt Wen Jianguo, manager van de kakkerlakkenfaciliteit van Gooddoctor. “Als de kakkerlakken ontsnappen, zullen ze in de gracht vallen en de vissen zullen hen allemaal opeten.”