Chimpansees kunnen ook dansen: voor het eerst 2 primaten gespot die polonaise lijken te doen

18 december 2019

Bron: Scientias 1 Dieren Dans is een vorm van menselijke expressie, en eveneens een activiteit waarin dieren zich niet meteen kunnen vinden. Althans dat dacht men, want voor het eerst hebben onderzoekers twee chimpansees op zo’n manier met elkaar zien bewegen, alsof ze een polonaise aan het dansen waren. Zonder muziek overigens.

De twee apen, Holly en Bakhahri, leven in een Amerikaanse dierentuin waar ze geobserveerd werden door onderzoekers. Zonder enige aanleiding of training begonnen de twee apen plotseling synchroon met elkaar te bewegen. “Ze liepen op twee poten, achter elkaar”, zo omschrijft Adriano Lameira, onderzoeker aan de universiteit van Warwick, het schouwspel in het vaktijdschrift Scientific Reports. “Het leek wel een beetje op een door mensen gedanste polonaise.”



Dat is bijzonder, niet omdat de polonaise een moeilijke dans is, maar wel omdat er met de mens én de chimpansees al zeker twee primatensoorten zijn die ritmische bewegingen kunnen uitvoeren.

Training

Dan rest nog de vraag hoe de apen hun dansje aanleerden. Volgens de onderzoekers moeten de twee wel geoefend hebben. Dat deden ze in hun buitenverblijf, waar ze voldoende plaats hadden om op maat te bewegen. Het binnenverblijf van de chimpansees is volgens de onderzoekers te klein om de dans uit te voeren, wat uitsluit dat Holly en Bakhahri leerde dansen door te interageren met verzorgers en bezoekers. Bovendien is het trainen van dieren ten strengste verboden.

Wellicht hangt het uitvoeren van een dans samen met het bieden van troost en beperken van stress. Zowel Holly als Bakhahri werden immers op jonge leeftijd van hun moeder gescheiden waarna ze naar een andere dierentuin gebracht werden. De afwezigheid van hun moeder schepte een band, zo redeneren de onderzoekers.

Waarom dansen mensen?

Het gedrag van de apen kan heel wat prijsgeven over de oorsprong van de menselijke dans. “Waarom deze twee chimpansees precies dit gedrag vertonen (en andere chimpansees niet), kan meer inzicht geven in de omstandigheden die nodig zijn om zoiets als dans tot uiting te laten komen”, vertelt Lameira aan het Nederlandse wetenschappelijke nieuwssite Scientias.