Cheetahs als illegale statussymbolen voor de superrijken: het uitsterven dreigt ses

28 augustus 2019

16u23

Bron: CNN 3 Dieren Jaarlijks worden 300 jonge cheetahs illegaal uit de Hoorn van Afrika verhandeld naar Arabische landen. Daar dienen ze als statussymbool voor de superrijken die ze als huisdier houden. “Als het zo doorgaat, hebben we binnen een aantal jaar geen cheetahs meer.”

De dieren worden over de slecht bewaakte grens van Somaliland gesmokkeld, van waaruit ze naar hun eindbestemming worden gestuurd: het Arabische schiereiland. Daar zijn de felbegeerde katachtigen, en tevens de snelste landdieren ter wereld, het privébezit van rijke inwoners. En hoewel veel van deze staten, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Arabische Emiraten, het privébezit en de verkoop van wilde dieren verbieden, is het beleid er erg laks.

De illegale handel in cheetahs is een bedreiging voor hun voortbestaan, zegt het CCF (Cheetah Conservation Fund), een organisatie die zich toelegt op de bescherming van cheetahs in het wild. Volgens het CCF zijn er nog minder dan 7.500 cheetahs die in het wild leven, nog eens 1000 dieren worden gevangen gehouden in privéwoningen. Ze verschijnen in posts op sociale media, waar hun eigenaars druk met hen uitpakken.

Spijsverteringsstoornis

Als ‘s werelds snelste landdier, hebben cheetahs ruimte nodig om te kunnen rennen en een speciaal dieet. De meeste eigenaars in de Arabische landen weten niet hoe ze voor de katachtigen moeten zorgen. De meerderheid van de gevangen cheetahs sterft dan ook binnen de één à twee jaar, zeggen enkele experten aan de Amerikaanse nieuwszender CNN.

Dierenartsen in die landen zelf, bevestigen dat grimmige beeld. CNN kon anoniem met hen praten. “Cheetahs lijden verschrikkelijk onder het gevangenschap”, stelde een dierenarts die de laatste vijf jaar tientallen cheetahs behandelde. Veel van hen overleefden het niet. De man beschreef ook hoe hij cheetahs zag lijden aan spijsverteringsstoornissen, omdat hun ‘baasjes’ niet weten hoe ze te voeden.

Ontkenning

Maar in een verklaring aan CNN ontkende de minister van Klimaat en Milieu van de Verenigde Arabische Emiraten dat probleem. De eventuele cheetahs die in het land zouden leven, zouden ondergebracht zijn in “erkende faciliteiten”.