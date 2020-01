Cheeta mag na 70 jaar van rechter in India terugkeren ttr

29 januari 2020

10u13

Bron: anp 1 Dieren Zeventig jaar nadat de jachtluipaard uit India verdween, mag van de rechter het roofdier weer terugkeren. Het hooggerechtshof in New Delhi oordeelde dat jachtluipaarden uit Afrika in het land mogen worden uitgezet. Voorwaarde is wel dat de locatie “zorgvuldig gekozen” moet worden, meldt de BBC.

De jachtluipaard, of cheeta, komt voornamelijk voor in Afrika en heeft een beschermde status. Ongeveer 7.100 jachtluipaarden leven momenteel in het wild. Vroeger kwam de soort ook voor in India. Deze Aziatische cheeta leeft nu alleen nog in Iran, waar er zo’n vijftig zijn overgebleven.

Het Indiase hooggerechtshof is van oordeel dat bij wijze van proef de jachtluipaard mag terugkeren. Gekeken wordt of het dier zich kan aanpassen aan de huidige omstandigheden in India. Over het uitzetten van jachtluipaarden in India wordt al langer gesproken, maar niet alle natuurbeschermers staan erom te springen. Ze vrezen dat de dieren er niet in het wild kunnen leven.