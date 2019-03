Cellen van bevroren mammoet na 28.000 jaar gereactiveerd, herrijzenis zit er echter niet in SVM

12 maart 2019

Vorsers zijn er in Japan in geslaagd cellen van een bevroren mammoet te reactiveren die 28.000 jaar oud zijn, door ze in te planten in eicellen van muizen. De kans is echter klein dat de mastodont weer tot leven gebracht wordt.

Een internationale ploeg nam de kern van cellen van een goed geconserveerde mammoet die in 2011 in de permafrost van Siberië ontdekt werd. De celkernen werden in tientallen eicellen van muizen ingebracht.

Vijf ervan hadden biologische reacties die kenmerkend zijn voor het begin van de celdeling. Maar geen enkele trad in de fase die nodig is om de mammoet opnieuw te creëren.

“Toch nog cellulaire activiteit”

"Het toont aan dat er ondanks de jaren nog een cellulaire activiteit kan zijn", aldus wetenschapper Kei Miyamoto. "Tot dusver concentreerden de vele studies zich op het fossiele DNA en niet op de vraag of het nog werkt."

De resultaten van het onderzoek verschenen gisteren in het tijdschrift ‘Scientific Reports’. Ze geven weinig hoop op een herrijzenis à la Jurassic Park van soorten die al lang uitgestorven zijn. "We hebben vastgesteld dat de schade aan de cellen heel diep zat. We hebben zelfs nog geen celdeling gezien, we staan dus heel ver van de reproductie van een mammoet”, besluit Miyamoto.