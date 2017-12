Canadese tv-jager krijgt woedende reacties op foto's van gedode poema David Van der Heeden

20u53

Bron: AD.nl 2 Facebook/Steve Ecklund Ecklund poseert lachend met zijn bebloede trofee. Dieren De Canadese televisiepresentator Steve Ecklund heeft zich met een paar onsmakelijke jachtfoto’s de woede van kijkers en volgers op de hals gehaald. De opmerking die de jager naar zijn hoofd krijgt, zijn niet voor de poes.

Het is algemeen bekend dat Ecklund, host van jachtprogramma The Edge, er niet voor terugdeinst dieren neer te leggen. Samen met zijn vrouw Alison jaagt Steve in Canada en de VS geregeld op rammen, poema’s en beren.



De foto van een breed lachende Steve bij een met bloed besmeurde poema, ook wel bergleeuw genoemd, gaat voor veel mensen te ver. En alsof het nog niet genoeg was, postte Ecklund even later foto’s van de opengesneden organen van het afgeknalde dier.

Boze reacties

Jachtfanaten nemen het online op voor Steve en de foto’s van zijn trofee, maar dierenvrienden reageren verbolgen op social media. De jacht op poema’s zou volgens hen geen doel dienen, omdat de dieren nauwelijks een bedreiging voor de mens vormen. Het zou Steve puur om de jacht gaan.



"Eikel," zegt Ines Ledebur op Facebook. "Ik weet niet of ik je moet haten of medelijden met je moet hebben. Ik zou niet in je schoenen willen staan op de dag dat je doorkrijgt wat je hebt gedaan." Anderen zijn minder mild en wensen Steve een plekje in de hel toe.

Facebook/Steve Ecklund Steve met drie jachtvrienden bij de dode poema.

Lachend gezicht

"Wat een stuk stront is deze man! Ik hoop dat zo’n schitterend dier hem op een dag te pakken neemt," schrijft Andrea Fiorino bij de foto van Ecklunds lachende gezicht. "Werkelijk, de lach van een idioot," bijt Kyle Seymour Steve toe. "Alleen psychopaten nemen selfies met een dood dier."



Ondanks het spervuur aan ongezouten kritiek neemt Steve, die herstelt van kanker, het allemaal niet al te serieus. Hij dankt zijn fans voor de bijval en praat zijn daad goed door te stellen dat hij en zijn familie de poema zullen opeten.

Poemarecepten

De tv-maker groeide op met de jacht en zegt vrij loslopende dieren een eerlijke kans te geven. Hij neemt zelfs het woord ethisch in de mond. Een aantal dagen na alle ophef wierp hij zijn criticasters daarom een kusje toe, met een foto van een kat waarop zijn gezicht is geplakt.



"Als jullie raden welke post er 900 likes, 450 reacties, 13 bevestigde doodsbedreigingen, 754 vloeken en één enorm blije jager heeft," grapt Ecklund. "Dan maak je kans op een kookboek met poemarecepten waarvan het water je in de mond loopt."

Facebook/Steve Ecklund Een uitdagend kusje van Steve voor al zijn boze volgers.

Facebook/Steve Ecklund Tv-jager Steve geeft dieren een eerlijke kans.