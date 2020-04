Canada Goose gaat voor hergebruikt bont mvdb Bron: Financial Times - CBS

23 april 2020

11u02 0 Dieren Kledingmerk Canada Goose gaat vanaf 2022 niet langer ‘nieuw’ bont gebruiken voor zijn populaire parka’s. Het bedrijf uit Toront wil naar eigen zeggen duurzamer te werk gaan. De beslissing is volgens de CEO niet ingegeven door de jarenlange kritiek van dierenrechtenorganisaties.

De prijzige jassen zijn ook hier al jaren een hebbeding bij vooral jongeren. Met pelzen van wilde coyotes wordt de kap van de jas afgezoomd. De dieren worden gevangen met klemmen en vallen, waarin ze soms dagenlang vastzitten. Daarna worden ze vaak doodgeknuppeld, vooraleer ze worden gevild, klaagt dierenrechtenorganisatie PETA al bijna twee decennia aan.

Canada Goose wil nu niet langer een beroep doen op vallenzetters in de VS en het westen van Canada. Bedoeling is om bont dat al aanwezig is in de verkoopsketen te gaan hergebruiken. De firma wil oude pelzen verzamelen en plant zelfs oude jassen van klanten op te kopen. “Teruggewonnen bont is onderdeel van een duurzame manier van leven die bij ons in het noorden al eeuwenlang hoog staat aangeschreven”, luidt het in een statement.

CEO Dani Reis ontkent in The Financial Times dat de beslissing mee is ingegeven door het verzet van de dierenliefhebbers. “We schakelen absoluut niet over om een andere reden dan dat we geloven dat de overstap naar teruggewonnen bont ons product duurzamer maakt.” Hij blijft erbij dat coyote-pels een uitstekend product is om de jassen bestand te maken tegen gure weeromstandigheden.

PETA meent dat de beslissing mee is ingegeven door nieuwe wetgeving in Californië. De staat met bijna 40 miljoen inwoners stemde als eerste in de VS voor een verbod op de verkoop en fabricage van producten waar nieuw bont in verwerkt is. Deze wet treedt begin 2023 in. De dierenorganisatie zal haar verzet tegen Canada Goose niet staken. De vulling van de parka’s bestaat uit ganzendons waar “ganzen voor verpletterd en verstikt worden”.