Camera legt wolvenaanval vast in Nederland: acht schapen gegrepen

23 mei 2020

18u00

Bron: BD.nl 16 Dieren Een aanval van een wolf afgelopen nacht in het Nederlandse Vlijmen in de aan ons land grenzende provincie Noord-Brabant is vastgelegd op een beveiligingscamera. Vijf lammeren en drie schapen overleefden het niet. Op de beelden is te zien hoe de wolf de schapen opjaagt, het doden zelf deed de carnivoor buiten beeld.



De wolf sloeg toe bij een hobbyboer. Volgens de Nederlandse boerenorganisatie ZLTO is diens woonst enkel via woonwijken bereikbaar. Volgens ZLTO is de wolf met deze aanvallen verantwoordelijk voor de dood van liefst 58 schapen in een week tijd in Heusden (waartoe Vlijmen behoort) en omgeving. Op de beelden is onder meer te zien hoe de wolf een beek overzwemt en vervolgens schapen in het nauw drijft.

Boeren hebben beschermende materialen gekregen van de ZLTO, maar de organisatie maakt zich grote zorgen. “Die wolf gaat sowieso op zoek naar eten. Als je zorgt dat de wolf het ene niet kan pakken, gaat hij toch op zoek naar iets anders. Experts zeggen wel dat de wolf geen mensen aanvalt, maar toch gaat hij iedere nacht op zoek. En als hij dan ook nog eens in een woonwijk gesignaleerd wordt, zorgt dat voor veel onrust.”

Schapenhouders in de omgeving van Heusden (in het noorden van de provincie, op zo’n 40 minuten rijden van de Belgische grens) hebben onder andere netten gekregen om hun schapen af te schermen voor de aanvallen van de wolf. “Een ding is zeker, dat beest moet gevangen worden en ergens anders uitgezet worden waar hij thuishoort. De wolf is een beschermde diersoort in Europa, maar het kan niet zo zijn dat Noord-Brabantse schapenhouders iedere nacht tien schapen kwijtraken door deze jacht.”

