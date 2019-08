Californië wil grootste oversteekbrug ter wereld bouwen, voor poema’s Joeri Vlemings

23 augustus 2019

18u31

De U.S. 101 langs de westkust van de VS is heel waarschijnlijk geen onbekende snelweg voor wie ooit door Californië reed. De staat overweegt nu om in de buurt van het bekende Malibu een oversteekbrug boven de snelweg te bouwen. Niet voor auto's, maar voor de bedreigde en nu nog afgesneden poema.

De 101-snelweg loopt over meer dan 2.000 km van Los Angeles in Californië tot in Olympia in de staat Washington. De autostrada ligt helaas in de weg van onder meer de poema. Al jaren geraakt die de drukke banen, waar zo’n 300.000 wagens per dag passeren, niet meer over, wat zijn leefgebied en de genetische diversiteit erg beperkt en onvermijdelijk tot inteelt leidt. Als er niks gebeurt, kan de poema in Zuid-Californië in 15 jaar uitgestorven zijn.

Mogelijke oplossing: een oversteekplaats voor de wilde dieren boven de snelweg. Niet zomaar een bruggetje, maar de grootste ter wereld, op 61 meter hoogte, over tien baanvakken. En dat ten noordwesten van Los Angeles, in Liberty Canyon, niet ver van Malibu. Een plaats in de bergen van Santa Monica die cruciaal is voor de dieren, zo blijkt uit onderzoek.

De brug moet er groen uitzien, zodat ze niet opvalt en de poema’s en andere dieren het als normaal terrein beschouwen. Het landschap moet gewoon doorlopen, alsof er geen brug is. Op die manier krijgen de poema’s een veel groter leefgebied ter beschikking en kunnen ze makkelijker aan voedsel en aan paringspartners uit andere populaties geraken.

Het zou de eerste soortgelijke oversteekbrug voor wilde dieren in een stedelijk gebied zijn en meteen ook de grootste ter wereld. De financiering moet vooral uit privékapitaal komen. Er is al wel een oversteekplaats voor dieren in Californië, in Temecula, zo’n anderhalf uur ten zuiden van Los Angeles. Maar meestal worden tunnels aangelegd. Die zijn minder natuurlijk en minder geschikt voor nachtdieren.

De brug zou een win-winsituatie betekenen voor zowel dier als mens, want ook het aantal auto-ongevallen met overstekende wilde dieren zal drastisch dalen.

Goedkoop is het niet. Het project wordt geraamd op 87 miljoen dollar of 78 miljoen euro. Daarvan werd al meer dan 12,1 miljoen opgehaald bij private investeerders. 20 procent van het bedrag moet van de overheid komen. De werken zouden over twee jaar van start gaan en in 2023 klaar zijn.

Nog dit: wie met voldoende geld over de brug komt, mag eventueel de naam kiezen.