Busted! Dit eet je hond stiekem

26 april 2018

17u48 0

Meet Smokey de hond. Klein is zijn gestalte, groot is zijn appetijt. Smokey krijgt dagelijks een flinke portie brokken, maar daarnaast knabbelt en kauwt hij nog op een heleboel dingen die hij op zijn pad tegenkomt. Wij volgden hem de hele dag en legden vast wat er zoal in zijn bekje gaat. Smokey zelf, die geeft graag een woordje uitleg.

“Hi! Hello! Hé jij daar. Ik ben Smokey. En als er één ding is waar ik geen grapjes over maak dan is het mijn lunch. En mijn avondmaal. En euhm het ontbijt. Soit, you get it. Eten is mijn leven. Speciaal voor jullie proefde ik enkele interessante hapjes voor en geef ik er mijn (h)eerlijke mening over.”

1. Ontbijt: Hot Dogs: 8/10

“Een geval van bad advertising als je het mij vraagt en waren we in China, ik zou een dergelijke plek mijden als een kat. Maar de stukjes worst op de grond waren heerlijk koud, sappig en het broodje lekker wak. Ik proefde voor het eerst curry ketchup. Een meevaller.”

2. Tienuurtje: een klassieke stok 7/10

“Een klassieker onder de hapjes. Een stok stelt nooit teleur. En deze was excellent: juiste dikte, fijne structuur, makkelijke beet. Jammer dat baasje hem koste wat kost wou afnemen. Als hij die stok persé wil, waarom gooit hij hem dan keer op keer weer weg? Onbegrijpelijk.”

3. De lunch van het baasje 9,5/10

“Feest. Vandaag wisselen baasje en ik van lunch. Hoewel ik ten zeerste betwijfel of hij de memo kreeg, aangezien hij op dit eigenste moment nogal wild met zijn armen staat te zwaaien en luid staat te schreeuwen. Hoe dan ook, weggegaan is plaats vergaan. Toch? TOCH?”

4. Dessert: een volledige toiletrol 8/10

“Altijd lachen als ze speciaal voor mij een maaltijd aan een rolletje hangen. Eindeloos plezier met afrollen. Alleen is de nasmaak soms wat droog. Gelukkig hebben mijn baasjes er die handige bak met water voor mij naast gezet.

5. Een bloemetje als vieruurtje 3/10

“Mijn onverbloemde mening? Dit is nu eens echt zo’n gerecht dat er lekkerder uitziet dan het is. Maar ik geef het toch nog enkele punten voor sfeer en gezelligheid. Geen idee overigens waarom baasje weer zo boos is, hij heeft ze zelf op tafel gezet. En aan tafel eet je. Dus.”

6. Apéro-time: een fles 1/10

“Even mijn tanden ingezet omdat het er interessant uitzag. Maar bah. Typisch mensen om zoiets achter te laten. Tsss. Meteen in de vuilbak gegooid.”

7. Dinner is served 10/10

Ah. Met een smaakje van rijst en kip. Heerlijk.

