Buizerd valt jogger aan in Meeuwen-Gruitrode mvdb

05 juni 2018

20u04

Bron: TV Limburg 6 Dieren Joggers in het Limburgse natuurgebied Duinengordel in Meeuwen-Gruitrode zijn maar beter op hun hoede voor een aanvallende buizerd. Nu het broedseizoen is aangebroken, ziet de roofvogel joggers mogelijk aan voor indringers.

Indien hij meent dat zijn jongen in gevaar is, valt hij aan. Het overkwam afgelopen weekend een jogger die liep in de buurt van de Geuzenbaan en de Kastanjedreef, meldt TV Limburg.

De coördinatie van Duinengordel heeft vandaag waarschuwingsborden geplaatst. De snelle bewegingen van de joggers kunnen als dreigend worden ervaren, zegt coördinator Luc Flipkens. Indien de vogel al duikend aanvalt, moet de jogger meteen zijn looppas staken en overgaan tot een wandeltempo. De buizerd ervaart wandelaars niet als een gevaar.