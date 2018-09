Brusselse brandweer rukt uit... voor kat in wasmachine Redactie

26 september 2018

14u26

Bron: La Dernière Heure 1 Dieren De brandweer van Jette is gisteren uitgerukt voor een kat die opgesloten zat in een wasmachine. Dat meldt La Dernière Heure.

Een meisje van ongeveer tien jaar verwittigde de spuitgasten nadat ze haar huisdier niet meer uit de wasmachine kreeg. Het kind speelde verstoppertje met de poes. Ze had het beest in het toestel gestopt en de deur gesloten. Toen ze de viervoeter uit de machine wilde halen, forceerde ze de deur waardoor die blokkeerde.



"Het meisje had geen belkrediet meer op haar gsm om haar ouders te bellen en verwittigde daarom de brandweer", zegt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer. De brandweer moest de wasmachine demonteren om de kat te kunnen bevrijden. Het diertje raakte niet gewond.

Lees ook: Poesje Bobby overleeft wasbeurt op 60 graden