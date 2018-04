Brusselaar ontvoert 9 chihuahua's van ex en laat ze hongerdood sterven HR

25 april 2018

17u27

Bron: La Meuse 642 Dieren Een Brusselaar is door een Waalse rechter veroordeeld tot 180 uren werkstraf omdat hij negen chihuaua's van zijn ex-vriend ontvoerde. Zeven van de hondjes liet hij sterven van honger en dorst.

De feiten gebeurden in februari 2015. De eigenaar van de honden kwam op een avond thuis in Hoei en merkte dat zijn hondjes plots allemaal verdwenen waren. Het ging om vijf volwassen vrouwtjes, en vier chihuahua-puppies. Al snel had hij een vermoeden wie achter de diefstal zat. Hij probeerde uit alle macht om zijn "kleintjes" terug te krijgen. Uiteindelijk werden in maart, tijdens een huiszoeking bij de moeder van de verdachte twee chihuahua's, Lolly en Lilah, levend teruggevonden. De rest kwam om het leven door verwaarlozing. Wellicht stierven ze van honger en dorst. De dader gaf verschillende versies van de feiten, maar gaf uiteindelijk toe dat hij de hondjes dood had aangetroffen en ze dan maar in de vuilbak dumpte. Hij zou wraak hebben willen nemen op zijn ex-vriend.

De rechter veroordeelde de dader ook tot een schadevergoeding van ongeveer 15.000 euro en een verbod op het houden van honden gedurende drie jaar.