Brusselaar filmt hoe vos met handtas aan de haal gaat

02 juni 2020

20u53

Bron: 7sur7, Facebook 16 Bizar Een voorbijganger heeft in Vorst (Brussel) gefilmd hoe een vos uit een openstaande garage aan de haal ging met een handtas. Het dier blijkt totaal niet mensenschuw. De filmer slaagde erin de handtas opnieuw te bemachtigen en aan de eigenaar te bezorgen.



Het bizarre voorval gebeurde aan het Constantijn Meunierplein in Vorst en werd gefilmd door een Brusselaar die de beelden op Facebook plaatste. “Wat een deugniet”, schrijft Pierre bij de beelden. “Midden in de stad steelt hij een handtas uit een garage. Ik ben er toch maar achteraan gegaan en heb de handtas terugbezorgd aan de eigenaar.”

Die kon er naar verluidt nog om lachen. De vos zou zich in dezelfde buurt al vaker vertoond hebben. Dat een vos gezien wordt in Brussel, is niet zo uitzonderlijk. De diersoort is er al enkele jaren aan een opmars bezig. Ook aan de gebouwen van de VRT bijvoorbeeld huizen verschillende vossen.

Waarom de vos de handtas meenam is niet duidelijk, want er zat blijkbaar geen eten in.

