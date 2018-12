Bruine beren aangekomen in Pairi Daiza: vanaf april kan je tussen de dieren overnachten HA

28 december 2018

11u35

Bron: Belga 4 Dieren In Pairi Daiza zijn een aantal Amerikaanse bruine beren aangekomen. Vanaf 6 april, na hun winterslaap, zullen ze te bezichtigen zijn in het nieuwe gebied ‘The Last Frontier’, meldt het dierenpark in Brugelette.

De bruine beren zijn net gearriveerd in het park. Over hoeveel nieuwe bewoners het gaat, wil Pairi Daiza nog niet kwijt. De dieren houden momenteel hun winterslaap en zullen vanaf de lente uitgezet worden in hun wooneenheid.

Die ligt in ‘The Last Frontier’, een gloednieuw gebied van acht hectare groot dat gebaseerd is op de Canadese provincie Brits-Columbia. Er zullen ook wolven, elanden en stellerzeeleeuwen verblijven.



"Canadese kunstenaars zijn naar België gekomen om originele totems te maken voor het gebied", zegt woordvoerder Mathieu Goedefroy. Bezoekers zullen ook tussen de beren en wolven kunnen overnachten in een hotel en lodges van het park.

Pairi Daiza opent vanaf 6 april opnieuw de deuren voor het publiek.

