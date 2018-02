Broodfokker die duizenden honden verwaarloosde, riskeert maximumstraf Gerd Wellekens, de 'schande van Kasterlee' niet aanwezig op proces mvdb

19 februari 2018

12u22

Bron: GAIA 90 Dieren Als het van de procureur afhangt, wordt broodfokker Gerd Wellekens uit Kasterlee veroordeeld tot de maximumstraf van zes maanden effectieve gevangenisstraf, 12.000 euro boete en een levenslangs verbod op het houden van alle diersoorten. Wellekens die niet kwam opdagen, stond vandaag terecht voor de de correctionele rechtbank van Antwerpen. Volgens dierenrechtenorganisatie GAIA heeft de man jarenlang duizenden honden ernstig verwaarloosd en mishandeld om er op een perverse manier profijt uit te halen.

“Zulke immorele figuren mogen hun straf niet ontlopen", reageren GAIA’s advocaat Anthony Godfroid en GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch in een persbericht.

“Het is opnieuw een goede zaak dat het Antwerpse parket bereid is om strenge straffen te vorderen voor broodfokkers”, zegt meester Godfroid. “Na Puppyhouse in 2017 volgt nu hopelijk de veroordeling van BVBA Just Dogs – het bedrijf achter de Antwerpse Puppykennel, Kempenaars Kennel en Milando Breeding.”

“Puppyfabrieken”

De procureur sprak duidelijke taal: “Het ging hier over een dierensupermarkt met nauwelijks aandacht voor het welzijn van de honden." Ze benadrukte ook dat fokkerijen van deze schaal onmogelijk kunnen voorzien in een correcte verzorging van de dieren. “Dat stemt ons hoopvol”, aldus meester Godfroid. “Dergelijke puppyfabrieken zouden nooit nog een vergunning mogen krijgen noch van de lokale besturen noch van de Vlaamse Dienst Dierenwelzijn”, vult Vandenbosch aan. GAIA is nu van plan om deze zaak - de schande van Kasterlee - aan te kaarten bij de gemeente Kasterlee in de hoop dat die gemeente nooit nog een vergunning voor zo’n puppyfabriek uitreikt.

Op 30 maart 2016 diende dierenrechtenorganisatie GAIA klacht in bij de Antwerpse onderzoeksrechter tegen Gerd Wellekens – die intussen België ontvlucht was - wegens ernstige dierenverwaarlozing. Wellekens was op dat moment de uitbater van Kempenaars Kennel, Antwerpse Puppykennel (gebundeld in de vennootschap BVBA Just Dogs) en Milando Breeding (ondergebracht onder BVBA Dogs Unlimited Belgium).

Verzonnen logo

Jarenlang maakte Wellekens zich schuldig aan dierenmishandeling. “Hij maakte daarenboven valse publiciteit voor de dieren via het verzonnen logo International Quality Breeders”, aldus Vandenbosch. Daardoor dachten de consumenten dat de puppy’s van kleinschalige kwekers kwamen terwijl ze eigenlijk van zijn puppyfabriek ‘De schande van Kasterlee’ kwamen of zelfs uit Hongarije geïmporteerd werden.

Op 24 maart 2016 legde Wellekens de boeken neer. “Met zijn faillissement op bekentenis had hij een echt sterfhuis voor ogen”, spreekt advocaat Godfroid. “Hij wilde alle miserie en schulden in BVBA Just Dogs laten zitten en de honden voor een habbekrats verkopen aan BVBA Dogs Unlimited Belgium, zijn andere BVBA.”

Dankzij de inzet van GAIA werden na het faillissement op 1 april 2016 meer dan 400 honden weggehaald uit Kasterlee en ondergebracht in verschillende asielen. De honden waren er heel erg aan toe: ze vertoonden allerlei ernstige verwondingen, waren verwaarloosd en ziek (vlooien, oormijt, oorontstekingen, huidgezwellen, ingegroeide nagels, darmparasieten,...). Op 9 november 2017 werd Wellekens doorverwezen door de Antwerpse raadkamer naar de correctionele rechtbank voor inbreuken op onder meer artikel 1 van de Dierenwelzijnswet. Op 16 maart volgt de uitspraak.