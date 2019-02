Broederliefde: dit is de mooiste dierenfoto van het jaar kv

13 februari 2019

22u40

Bron: Natural History Museum 0 Dieren Een hartverwarmende foto van twee leeuwen die elkaar begroeten door hun neuzen tegen elkaar te drukken, kreeg de publieksprijs in de fotografiewedstrijd Wildlife Photographer of the Year. Het was de Londense fotograaf David Lloyd die het bijzondere moment op de gevoelige plaat wist vast te leggen.

De foto ‘Bond of Brothers’ (vrij vertaald als ‘de band tussen broers’) maakt deel uit van een reeks van 25 foto’s die geselecteerd werden door het Natural History Museum in Londen uit 45.000 inzendingen. 16.000 mensen kozen het portret van de leeuwen als de mooiste foto uit de reeks.

De twee volwassen mannetjes, vermoedelijk broers, begroetten elkaar zo’n 30 seconden lang voor ze zich neervlijden. Zo’n lange begroeting is vrij ongewoon, dus fotograaf David Lloyd was verheugd dat hij getuige was van het bijzondere moment. “Het beeld illustreert de emoties en gevoelens van dieren en benadrukt dat die niet enkel voorbehouden zijn voor de mens. Het is iets waarvan ik denk dat mensen beter op de hoogte moeten zijn, voor het heil van alle dieren.”



“Leeuwen zijn individuen met complexe sociale banden en Davids winnende foto biedt een inkijk in hun wereld. Ik hoop dat de empathie en verwondering die deze foto opwerkt meer mensen zal inspireren om actie te ondernemen voor de bescherming van de natuur”, zegt Michael Dixon, directeur van het museum.

Lloyds foto zal nog tot 30 juni een prominente plaats krijgen op de Wildlife Photographer of the Year’-tentoontstelling in het Natural History Museum in Londen.