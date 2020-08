Britse politie vindt pinguïn waggelend op straat Redactie

17 augustus 2020

08u28

Bron: AD.nl 4 Dieren Een bijzondere dienst voor agenten van de politie in het Britse Nottinghamshire. Zij liepen tijdens hun dienst prompt een pinguïn tegen het lijf.

De agenten waren op patrouille in Broxtowe in Nottinghamshire, toen ze gisterochtend plotseling een pinguïn over de weg zagen waggelen. Al snel bleek dat het dier was ontsnapt uit zijn verblijf op een boerderij en inmiddels al 1,5 kilometer had afgelegd.

De agenten gaven de pinguïn de naam Po-Po. “Hij poseerde voor wat foto’s en was erg vriendelijk naar onze agenten”, zegt korpschef Gareth Philp tegen BBC. De politie heeft het dier vervolgens teruggebracht naar zijn eigenaar.



Volgens de BBC werden er vorig jaar januari in dezelfde plaats nog twee gestolen pinguïns gered door de politie. Een 23-jarige man werd daar toen voor opgepakt.

Avifauna

Ook in Nederland ontsnapte onlangs een pinguïn die vervolgens een flinke reis maakte. Het dier ontsnapte uit vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn en werd uiteindelijk teruggevonden in Bodegraven, ongeveer 12 kilometer verderop. “Hij heeft een hele zwempartij achter de rug”, zei Pamela Stolze van het Alphense park toen.