Britse politie redt hond uit snikhete wagen en waarschuwt: “Temperatuur kan binnen uur oplopen tot dubbele van buiten” KVDS

14 juni 2019

17u21 0 Dieren De politie van Wiltshire in het zuiden van Engeland heeft een filmpje gedeeld waarop te zien is hoe een agent de ruit van een wagen inslaat om een hond te redden. De feiten gebeurden op een warme dag en het achtergebleven dier dreigde te bezwijken aan de hitte. Met de post wil de politie baasjes vragen om deze zomer als het mooi weer is geen dieren achter te laten in auto’s.

Met temperaturen die volgende week - volgens de laatste voorspellingen - zomerse waarden kunnen bereiken in ons land, is de waarschuwing van de Engelse politie ook voor ons relevant.

De beelden werden eergisteren op Facebook geplaatst, maar dateren al van eind vorige maand. Het was agent Martyn Powell die ter plaatse ging. “We kregen een oproep van een burger die zich zorgen maakte om de gezondheid van de hond”, vertelt hij. “Die zat al enkele uren in de wagen en het was een warme dag. Hoewel de ramen een beetje openstonden, had de hond geen water en was hij vast komen te zitten in zijn leiband. Daardoor kon hij zich moeilijk bewegen.”





Powell maakte zich zorgen om het dier en besloot een ruit in te slaan. Even later kon hij de hond naar buiten halen. Het baasje van de hond verontschuldigde zich later voor wat hij gedaan had en zocht geen excuses. “Hij had echt spijt en omdat we ons verder geen zorgen maakten om het welzijn van de hond, hebben we de man bij wijze van compensatie gevraagd om 50 pond te betalen aan een goed doel dat zich inzet voor dieren. Hij kreeg ook goede raad van de dierenbescherming.”

De politie waarschuwt ook andere baasjes voor het gevaar van zon en warmte. “De temperatuur in een wagen kan binnen het uur meer dan verdubbelen in vergelijking met de buitentemperatuur”, klinkt het. “Zelfs als de raampjes openstaan. Op de dag van de feiten was het 21 graden, wat maakt dat de temperatuur in de wagen meer dan 40 graden bedroeg. Een lange blootstelling aan hoge temperaturen is niet alleen gevaarlijk voor mensen maar ook voor dieren. Hou daar rekening mee.”