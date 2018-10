Britse man overleden na beet door zeeslang in Australië KVE

05 oktober 2018

08u16

Bron: BBC 4 Dieren In Australië is een 23-jarige Britse man om het leven gekomen nadat hij op een vissersboot gebeten werd door een zeeslang. Wellicht gaat het om de eerste geregistreerde dode van een zeeslang ooit Down Under.

De man had gisteren omstreeks 9 uur lokale tijd een visnet omhooggehaald voor de kust van Noord-Australië toen hij gebeten werd. De hulpdiensten moesten uitrukken naar de boot nabij 'Groote Eylandt', maar konden het leven van de Brit niet redden. Het lichaam van het slachtoffer werd vervolgens overgebracht naar de stad Borroloola op het vasteland overgebracht. Daar zal nog een autopsie worden uitgevoerd, bevestigde de politie.

Het gaat vermoedelijk om de eerste geregistreerde dode door een zeeslang ooit in Australië volgens onderzoekers. Professor Bryan Fry van de universiteit van Queensland omschreef het als een "tragisch ongeluk". "Over het algemeen zijn het zachtaardige dieren."

De zeeslang in kwestie was wellicht in het visnet beland en zo aan boord geraakt. Mogelijk was het dier daardoor gewond waarna het heeft uitgehaald.

Zeeslangen zijn wel zeer giftig, maar vanwege hun beperkte contact met mensen zijn beten relatief zeldzaam.

Australië is de thuisbasis van 30 van de in totaal 70 bekende soorten wereldwijd volgens het 'Australian Institute of Marine Science'.