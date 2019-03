Britse dierenbescherming redt uitgemergelde viervoeter: “De dunste hond die ik ooit heb gezien” ADN

21 maart 2019

15u12 0 Dieren De inspecteurs van de Britse dierenbescherming RSPCA zijn wel wat gewoon. Maar toch viel hun mond open van afschuw toen ze onlangs reageerden op een oproep over een achtergelaten hond in een tuin. Ze troffen een uitgemergeld en wegkwijnend dier aan.

Een toevallige voorbijganger had de hond plots zien liggen in een achtertuin van een verlaten huis in Ribblesdale Avenue, in Accrington.

De viervoeter, Eric gedoopt, was er zo erg aan toe dat hij amper nog zijn kop kon bewegen. Op zijn poten staan lukte al helemaal niet meer.



“Het was de dunste hond die ik ooit heb gezien”, legt RSPCA-inspecteur Nina Small uit. “Zijn nagels zagen er verschrikkelijk uit. En hij zat volledig onder de urine.” Het arme dier had daarnaast blijkbaar zo’n honger gehad dat hij uit pure wanhoop allerlei gevaarlijke dingen had opgegeten. “In zijn stoelgang zat glas en ook metaal, en zelfs stukjes batterijen”, aldus Small.

De dierenbescherming wikkelde Eric in warmtedekens en snelde hem naar de dierenkliniek. Nu, bijna drie weken na zijn redding, gaat het al veel beter met hem. De weg naar herstel is ingezet.

“Hij is al een beetje bijgekomen en kan weer staan en voorzichtig een paar stapjes zetten”, laat de RSPCA weten. “Maar hij heeft nog een lange weg af te leggen.” Intussen wordt hij opgevangen door een pleeggezin, dat hem overlaadt met liefde en goede zorgen.

De RSPCA zet alles op alles om de baasjes van Eric op te sporen. Er is een onderzoek ingesteld en burgers worden opgeroepen om van zich te laten horen als ze meer informatie hebben.

