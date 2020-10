Braziliaanse wesp eet pasgeboren vogeltje Sanne Meijer

12 oktober 2020

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan) Dieren Een wesp in Brazilië heeft een jong vogeltje aangevallen, gedood en daarna zijn kop opgegeten. Dat ontdekten Nederlandse onderzoekers van de universiteit van Wageningen.

Ze zagen de aanval op camerabeelden van een nestkast in de plaats Florestal. De fatale strijd tussen wesp en babyvogel duurde meer dan een halfuur. Het vogeltje, een witsterdikbekje, was een paar dagen oud.

De twee andere jongen in het nest waren al dood. Het is niet bekend waaraan zij zijn overleden. De geur van de overschotten heeft misschien de wesp aangetrokken. Die stortte zich op het derde vogeltje, toen de ouders even weg waren.

We hadden geen idee dat een wesp de dader zou kunnen zijn Sjoerd Frankhuizen

‘Totaal onverwacht’

De wesp is de Agelaia pallipes, die voorkomt van Costa Rica tot Argentinië en die bekendstaat om zijn agressieve gedrag. Onderzoekers wisten al dat de wesp onder meer krekels, motten, vliegen en rottend vlees van dode dieren eet, maar het was nog niet bekend dat hij ook vogels nuttigt.

“Dit hadden we totaal niet verwacht”, reageert Sjoerd Frankhuizen, dierkundige bij de Nederlandse Universiteit van Wageningen. Hij en zijn team gingen er eerst van uit dat een grotere vogel of mieren het beestje toe hadden getakeld. “We hadden geen idee dat een wesp de dader zou kunnen zijn.” Het team doet in Brazilië onderzoek naar het ouderlijk gedrag van witsterdikbekjes.

Zeventien aanvallen

In totaal bracht de wesp zeventien bezoeken aan het nest van het pasgeboren witsterdikbekje, zo is te zien op de beelden van het team van Frankhuizen. Terwijl zijn ouders weg waren, beet de wesp het diertje keer op keer en nam stukjes vlees mee naar zijn eigen nest, vertelt de dierkundige. Kort na de aanval overleed het vogeltje.

