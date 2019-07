Braziliaanse tandarts schiet met bende illegale plezierjagers duizend jaguars af (maar nu is hij gevat) David van der Heeden

09 juli 2019

13u35

Bron: AD.nl 2 Dieren De Braziliaanse autoriteiten hebben een bende illegale jagers in hun nekvel gegrepen. De conversaties van het groepje schietgrage stropers werden in de maanden voor hun arrestatie door de politie afgeluisterd. Een van de mannen stak er daarbij met kop en schouders bovenuit. Tandarts Temistocles Barbosa Freire pochte meer dan duizend jaguars te hebben afgeknald.

In totaal zijn zeven mensen opgepakt. In de drie maanden dat de jagersbende in de gaten werd gehouden - door hun telefoons te hacken en foto's en video's te downloaden - ontdekte de federale politie dat ze verantwoordelijk waren voor de dood van duizenden dieren in de noordwestelijke regio Acre. Vaak ging het daarbij om beschermde soorten, waaronder jaguars, capibara's, halsbandpekari's en roodspiesherten, melden diverse Braziliaanse nieuwssites.

Verboden

Van het langst meedraaiende lid van de bende, een tandarts luisterend naar de naam Temistocles Barbosa Freire, wordt aangenomen dat hij sinds 1987 zeker duizend jaguars heeft geschoten. De bende zou daarbij het geluid van een typisch Braziliaanse trommel (de cuica) hebben gebruikt om de dieren te lokken, ook honden werden ingezet als lokaas. De jacht op de grootste en sterkste katachtige van Zuid-Amerika is echter ten strengste verboden.

Ook in de omringende landen, waaronder Argentinië, Colombia, Honduras, Frans-Guyana, Nicaragua, Panama, Paraguay, Venezuela en Suriname is het dier beschermd. Het zevental wordt nu aangeklaagd voor de illegale jachtpartijen en het zonder vergunning gebruiken van vuurwapens. Afhankelijk van hun aandeel in de jacht wacht de opgepakte mannen een celstraf en/of boete.

Verslaafd aan de jacht

“Ik ben verslaafd’’, valt te horen in een van de opnames die de Braziliaanse politie van Freire maakte. De tandarts stak zijn liefde voor de jacht niet bepaald onder stoelen of banken. “Dit is mijn verzetje’’, klonk het. “Ik drink niet, maar doe dit voor de lol.’’ Freire liet ook weten er flink wat geld aan te besteden en soms dagen achtereen op jacht te gaan. “Ik heb 250 tot 300 realen aan diesel uitgegeven, maar morgen ga ik weer, omdat ik verslaafd ben.’’



Onder de opgepakte stropers zijn, naast smoelsmit Freire, ook een aantal andere hooggeplaatste figuren, zoals een arts, een gerechtelijk medewerker en een gevangenbewaarder. Maar ook een elektricien en een boer mochten hun moordlust in het clubje botvieren. Freires aandeel in de lijst met slachtoffers zet de beruchte ‘prestaties’ van een van zijn vakgenoten volledig in de schaduw.

MPF denuncia grupo de caçadores que agia no interior do Acre.

Apens um dos membros do grupo pode ter matado mais de mil onças pintadas, diz investigação.https://t.co/Cibgqdkq2G pic.twitter.com/0IKMua9wgQ MPF no Acre(@ MPF_AC) link

Leeuw Cecil

De Amerikaanse tandarts Walter Palmer schoot in 2015 de bekendste leeuw van Zimbabwe, Cecil, voor de lol dood. Palmer betaalde naar verluidt zo'n 50.000 euro om op Cecil, die in het nationale park Hwange leefde en door de universiteit van Oxford werd bestudeerd, te mogen jagen. De leeuw werd met voedsel gelokt, met een kruisboog verwond en na een klopjacht van 40 uur afgemaakt.

De actie van Palmer mocht rekenen op internationale hoon en afkeer. De tandarts zelf was zich van geen kwaad bewust, maar betuigde achteraf spijt. “Voor zover ik wist, was alles aan deze jacht legaal’’, zei de 55-jarige. Hij dook na diverse dreigementen en vernielingen aan zijn huis en praktijk uiteindelijk onder. Zimbabwe vroeg zelf om zijn uitlevering, maar zover is het nooit gekomen.