Brandweermannen redden nieuwsgierige hond die kop niet meer uit te smalle afvoerpijp krijgt

24 april 2018

17u21

Bron: KameraOne 0

De politie en brandweer van St. Louis, Missouri, kregen een oproep binnen over een nieuwsgierige hond die zich flink in de nesten had gewerkt. De puppy was erin geslaagd om zijn hoofd in een smalle afvoerpijp te steken en kon er vervolgens niet meer uit. Met een grote kniptang werd een stuk van de buis afgeknipt waardoor ze de hond eindelijk konden bevrijden. De viervoeter is gezond en heeft er gelukkig geen letsels aan overgehouden.