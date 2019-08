Brandweerman geeft dorstig gordeldier water na verwoestende brand Amazone Robyn Samsom

24 augustus 2019

09u19

Een brandweerman in het verbrande Amazonegebied is een dorstig gordeldier te hulp geschoten. De man gaf het diertje water te drinken uit een beker nadat de leefomgeving van het gordeldier verwoest werd door een grote brand

Sergeant Pedro Ribas Alves was het verbrande gebied aan het inspecteren toen hij afgelopen week het kleine gordeldier ontdekte. Collega Eraldo Moura zag dat het beestje uitgedroogd was.



“We gaven hem eerst water uit een drinkzak, maar daar dronk het baby-gordeldier niet uit. We hebben hem toen gewassen en boden hem daarna een beker met water aan, waar hij wel uit durfde te drinken”, vertelt Moura aan BBC Brazil. Of het beestje is overgebracht naar een veiliger gebied is niet duidelijk.

Kortsluiting

Het beestje werd ontdekt in het gebied tussen de Braziliaanse gemeentes Nova Mutum en Sao Jose do Rio. De brandweerlieden inspecteerden het verbrande gebied, zo'n 766 hectare, en zochten naar het punt waar de brand begon. Een kortsluiting na werkzaamheden zou de oorzaak zijn geweest, volgens Alves. “Het is enorm triest om te zien dat het bos totaal verwoest is. Het breekt mijn hart”, liet Alves weten.



Gordeldieren waren een van de weinige diersoorten die de verwoestende brand overleefden, veel vogels en andere dieren redden het niet. Volgens de Amazon Cooperation Treaty Organization is het Amazonegebied het thuis van 2,5 miljoen insectensoorten, 2.500 vissoorten, meer dan 1.500 vogels, 550 reptielen en 500 zoogdieren.