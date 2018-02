Brandweer redt vastgevroren bergeend uit vijver in Schellebelle Didier Verbaere

25 februari 2018

14u24

Bron: Eigen berichtgeving

De brandweer van Wichelen redde zondagochtend in Schellebelle een vastgevroren Bergeend op een vijver. Wandelaar en natuurfotograaf Wesley Poelman uit Wetteren merkte de onfortuinlijke eend op maar kon ze onmogelijk zelf helpen omdat het ijs niet dik genoeg was. Het duikteam van de brandweer peddelde met een vlot door het ijskoude water en kon de eend snel bevrijden. De eend was fel verzwakt en werd naar het VOC Merelbeke gevoerd om op krachten te komen.