Brandweer redt paard met helikopter uit afgrond Redactie

10 augustus 2019

16u54

Bron: AP 0

In Los Angeles heeft de brandweer hun helikopter ingezet om een paard te redden. Het 30 jaar oude dier was buiten de ranch van een steile heuvel gevallen en kon niet meer opstaan. Het paard moest dus op een andere manier teruggebracht worden naar de ranch. Uiteindelijk werd het paard met de helikopter terug in veiligheid gebracht.