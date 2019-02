Bouwvakkers redden “hond” uit bevroren rivier. In dierenkliniek blijkt het om jonge wolf te gaan bvb

22 februari 2019

17u53

Bron: The Independent 0 Dieren Drie bouwvakkers hebben gisteren, op weg naar werkzaamheden, een dier gered dat vastzat in een bevroren rivier in Estland. Aanvankelijk dachten ze dat ze een hond hadden gered, maar in de dierenkliniek bleek het om een jonge wolf van amper één jaar te gaan.

De drie waren op weg naar de Sindu-dam, in de buurt van de zuidwestelijke stad Parnu, om er baggerwerkzaamheden uit te voeren. Plots zagen ze een dier - waarvan ze dachten dat het een hond was - dat zich probeerde los te maken uit het ijs. Ze moesten een pad over een lengte van 100 meter ijsvrij maken, alvorens ze het dier konden bevrijden. Vervolgens hebben ze het in een handdoek gewikkeld en zijn ze ermee naar een nabijgelegen dierenkliniek gereden.

“Hij was heel rustig en heeft op mijn benen geslapen”, vertelde een van de mannen, Rando Kartsepp, aan de Estse krant Postimees. “Wanneer ik mijn benen eventjes wilde strekken, hief hij zijn hoofd op.”

Eenjarige wolf

Aangekomen in de dierenkliniek hadden de drie mannen en het verplegende personeel al vermoedens dat het niet zomaar over een hond ging. Een lokale jager zag het dier ook en bevestigde dat het om een jonge wolf ging.

De wolf, die waarschijnlijk rond één jaar oud is, was ernstig onderkoeld en in shock. Het kreeg ook medicijnen tegen parasieten. Nadat hij hersteld was, werd hij terug losgelaten in het wild met een gps-tracker in een “mooie, gele halsband”, aldus de dierenkliniek.

De bouwvakkers leken niet van hun stuk te zijn door de ontdekking. Ze betwijfelen wel of ze een volgroeide wolf ook zouden aankunnen. “Dat was eens een nieuwe ervaring. We hopen echt dat hij in orde is”, vertelt Kartsepp.

