Botswana veilt 'pakketten' voor jacht op olifanten ADN

07 februari 2020

14u34

Bron: ANP 12 Dieren In Botswana worden voor het eerst sinds de afschaffing van het jachtverbod op olifanten zeven 'jachtpakketten' geveild. Kopers krijgen een vergunning om tien olifanten dood te schieten in "een gecontroleerd jachtgebied".

De huidige president van Botswana, Mokgweetsi Masisi, schortte het jachtverbod op olifanten vorig jaar op. Hij vindt dat de dieren schade veroorzaken aan de oogst. Een verbod dat zijn voorganger Ian Khama nog maar in 2014 introduceerde.

Het land in het zuiden van Afrika heeft de grootste olifantenpopulatie ter wereld. Momenteel leven er meer dan 130.000 olifanten in Botswana, ongeveer één per achttien inwoners.



Om mee te doen aan de veiling moesten potentiële kopers eerst 200.000 Botswaanse pula (bijna 17.000 euro) storten. Het jachtseizoen begint dit jaar in april. Niet alle dieren mogen worden afgeschoten. Veel olifanten dragen een speciale halsband waarmee ze via gps gevolgd kunnen worden door rangers.