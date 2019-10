Botswana slaat alarm over toegenomen neushoornstroperij jv

09 oktober 2019

17u08

Bron: dpa 1 Dieren Het Afrikaanse land Botswana maakt zich zorgen over de toenemende stroperij in haar natuurparken. "Stropers van neushoorns lijken nu hun aandacht te richten op Botswana", aldus de nationale parkcoördinator Mmadi Reuben. Botswana geldt nochtans al langere tijd als een veilig land voor neushoorns vanwege de strenge controles op stroperij.



Botswana heeft sinds april negen neushoorns verloren aan stropers, aldus een woordvoerder van het ministerie van Milieu. De Botswaanse autoriteiten vrezen dat dit alleen maar zal toenemen.

Volgens de dierenbeschermingsorganisatie Rhino Conservations Botswana zijn er ongeveer 400 neushoorns in het land. De staat heeft veel geld in dierenwelzijn gestoken, vanwege de strenge controle op stroperij werden er dan ook al neushoorns uit andere landen naar Botswana gebracht. Het land werd tot nu toe als veilig beschouwd, vooral voor zwarte neushoorns die met uitsterven zijn bedreigd.

De handel in neushoorns is op internationaal niveau al ongeveer vier decennia verboden. Maar de stropers blijven er actief omdat ze het voor zo'n 30.000 euro per kilogram keratine van de hoorn op de zwarte markt kunnen krijgen. In China en Vietnam bestaat namelijk het bijgeloof dat hoorns een afrodisiacum zijn en helende krachten hebben.

Er zijn naar schatting 25.000 neushoorns in Afrika. Door de toegenomen inspanningen om stroperij te bestrijden, is het aantal gedode neushoorns in 2018 met een kwart gedaald tot 769 in vergelijking met het jaar ervoor.