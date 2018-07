Botswana overweegt olifantenjacht weer toe te staan Redactie

15 juli 2018

Botswana, het land met 's werelds grootste olifantenpopulatie, overweegt het verbod op de plezierjacht op olifanten op te heffen. De overheid van het land in zuidelijk Afrika zegt dat oogsten van kleine boeren bedreigd worden door de duizenden olifanten die in het wild leven.

Volgens schattingen van natuurbeschermingsorganisaties telt het land 130.000 olifanten, een derde van alle exemplaren in Afrika. Volgens de overheid in Botswana ligt dat aantal eerder in de buurt van 230.000.

"Gemeenschappen zijn zeer vijandig en negatief geworden ten opzichte van wilde dieren", zegt Konstantinos Markus, een parlementslid uit Botswana. Volgens Markus gaan grote delen van de maisoogst verloren door wilde dieren, in het noorden wel tot 72 procent.

Het parlement van Botswana nam vorige maand een motie aan om het verbod te herzien en te heroverwegen. Dat kwam er onder voormalig president Ian Khama in 2014 nadat onderzoeken aantoonden dat de olifantenpopulatie in het noorden van het land afnam.