Bot van zeldzame dinosaurus zonder tanden opgegraven in Australië Joeri Vlemings

20 mei 2020

12u44

Bron: ABC News 2 Dieren Een vrijwilliger blijkt in Cape Otway in de Australische deelstaat Victoria een fossiel van een zeldzame dinosaurus te hebben opgegraven. Het gaat om een Elaphrosaurus, een dino zonder tanden. Hij moet zo’n 110 miljoen jaar geleden Down Under hebben rondgewaard, tijdens het Krijt toen Australië nog bij Antarctica hoorde.

De Elaphrosaurus is familie van de bekende Tyrannosaurus Rex en de Velociraptor. De naam betekent “lichtvoetige hagedis”. Het was vrijwilliger Jessica Parker die het fossiel in 2015 in Cape Otway vond tijdens de jaarlijkse opgravingen van het Melbourne Museum. Het betrof een wervel van vijf centimeter van een of ander dier. Aanvankelijk werd gedacht aan een Pterosauriër, een vliegend reptiel en de grootste dieren in de lucht die ooit op onze planeet rondvlogen. Maar nu blijkt het bot te behoren tot een exemplaar van de bizarre soort Elaphrosaurus en dat is een primeur voor Australië. De dino kreeg de naam Eric mee.

“Elaphrosauriërs hadden een lange nek, stompe armen met kleine handen en relatief lichtgebouwde lichamen”, legt paleontoloog Stephen Poropat van de Swinburne University uit. Volgens de onderzoeker aten ze waarschijnlijk niet veel vlees en waren ze dus planteneters. “De weinige schedels van de Elaphrosaurus die we kennen tonen aan dat de jongen tanden hadden, maar dat de volwassen dino’s hun tanden verloren om plaats te maken voor een hoornige bek”, aldus Poropat. “Of dat ook zo was bij de Australische Elaphrosaurus weten we nog niet. We zouden het kunnen weten als we ooit een schedel vinden.”

Het gevonden bot duidt op een dier van zo’n twee meter. Dat is eerder klein in verhouding tot fossielen die eerder werden gevonden in Tanzanië, en later ook in China en Argentinië. Die waren allemaal veel ouder - tot 40 miljoen jaar - en hadden lengtes tot zes meter.

Cape Otway is rijk aan fossielen. Er werden al vijf soorten dino’s ontdekt, waaronder een planteneter in 2018.