Boswachter spot zeldzame zeeprik: "Die zie je echt maar één keer in de 10 of 20 jaar” Ilse van Driel

07 mei 2020

11u08

Bron: Bron: AD.nl 6 Dieren De Nederlandse boswachter Thomas van der Es moest woensdagavond even twee keer knipperen toen hij een gigantische vis zag spartelen in ondiep water in het natuurgebied de Biesbosch. Wat blijkt: het was een zeldzame zeeprik. "Die zie je echt maar één keer in de tien of twintig jaar.”

Op een avondtocht door de Biesbosch, omvangrijk ondergelopen polderland op het grondgebied van de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland, trok in eerste instantie een groep meeuwen zijn aandacht. “Die vlogen al boven het beest en waren hem al aan het aanpikken. Maar dit is echt een beetje een te dure vis voor hen”, grapt de boswachter. Nog niet eerder zag hij dit dier in de Biesbosch rondzwemmen. “Je hoort wel eens van waarnemingen, maar dan zijn ze meestal dood. Je kunt de levenden echt op een paar handen tellen de afgelopen jaren.”

De zeeprik, eigenlijk geen vis maar een zogenoemde ‘rondbek’, is op doortocht van zee naar de rivieren, waar hij op zoek gaat naar gebieden om te paren. Dit exemplaar was duidelijk verdwaald in het ondiepe water van de Oude Dooijemanswaard in de Noordwaard. “Ik twijfelde eerst nog of het niet een rivierprik was, dat zou logischer zijn in dit gebied.” Voor de zekerheid heeft hij contact gezocht met leden van RAVON, een kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen, die toevallig in de buurt aan het vissen waren.

Zij gaven uiteindelijk uitsluitsel: het dier dat Van der Es woensdagavond tegenkwam was wel degelijk een zeeprik. Te herkennen aan zijn huid en bek. Met zijn 75 à 80 centimeter een volwassen dier, concludeerde Van der Es.

Hij heeft het glibberige dier gevangen en overgezet in een kreekje in de buurt, zodat de zeeprik via het Steurgat de Maas op kan zwemmen. “En dan te bedenken dat hij helemaal naar (Nedelrands) Limburg zou kunnen zwemmen. Echt ongelooflijk”.

Zo indrukwekkend! Hier nog wat bewegende beelden. Dank aan @RAVON voor advies en bevestiging. pic.twitter.com/auxI0S6Gsq Boswachter Thomas(@ ThomasvanderEs) link