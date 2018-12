Boswachter deelt beelden van stervend hert: “De chauffeur liet haar zo achter” Sebastiaan Quekel

12 december 2018

20u59

Bron: AD.nl 0 Dieren Een truckchauffeur heeft vanmiddag in het Nederlandse Bergen op Zoom, niet ver van de Belgische grens, een reegeit aangereden en vervolgens aan haar lot overgelaten. Boswachter Erik de Jonge zag het van dichtbij gebeuren en probeerde het zwaargewonde dier nog te redden. Tevergeefs. “We hebben de reegeit uit haar lijden moeten verlossen. Heel erg sneu.”

De boswachter reed vandaag in het donker in het buitengebied van Bergen op Zoom. Ter hoogte van de Mastendreef zag hij opeens een hert vanuit de bosjes de weg op springen. Ze probeerde over te steken, maar verscheen recht voor de vrachtwagen die vlak voor de boswachter reed. “De chauffeur trapte nog vol op de rem, maar kon een aanrijding niet meer voorkomen”, zegt De Jonge. “Hij reed er frontaal tegenaan. Het was een behoorlijke klap.” Het dier kwam meters verderop in de berm terecht.

Schedel kapot

De Jonge aarzelde niet en parkeerde zijn auto om de reegeit te verzorgen. Het dier was bij bewustzijn, maar kermde van de pijn. Het bloed liep uit haar oren en bek.



Tot grote frustratie van de Nederlander gaf de chauffeur vervolgens gas bij en bekommerde hij zich verder niet om het dier. “Dat is niet alleen heel fout, maar ook strafbaar”, zegt De Jonge. De geschrokken boswachter deed wat hij kon om de reegeit te redden, maar zag al snel dat het geen zin meer had.

Laatste seconden

“Haar schedel was kapot. Er viel niets meer te doen. We hebben het dier ter plekke uit haar lijden verlost door haar door het hoofd te schieten. Heel sneu, maar het kon niet anders.”

Eenmaal thuis deelde de boswachter op Twitter een video waarop de laatste seconden van het aangereden dier te zien zijn. “Om een realistisch beeld van zulke aanrijdingen te geven, maar vooral om weggebruikers te laten zien wat ze achterlaten als ze doorrijden na zo’n ongeluk.”

“Stap alsjeblieft uit”

Een aanrijding met een dier kan iedere automobilist overkomen, benadrukt De Jonge. “Zeker in deze tijd van het jaar, nu het al snel donker wordt. Het gaat er mij om wat je ná een aanrijding doet. Dus bij dezen mensen: stap alsjeblieft uit en kijk of je nog iets voor het dier kunt betekenen. Doe je dat niet, dan ben je strafbaar bezig.”

De chauffeur van de vrachtwagen heeft zich tot op heden niet gemeld. Volgens De Jonge kan het niet anders dan dat het voertuig aan de voorzijde beschadigd is. “Een auto kan na een aanrijding met zo’n dier total loss raken, dus deze chauffeur moet het sowieso gemerkt hebben.”

Triest! Deze mooie reegeit werd 100m voor me aangereden! Vrachtwagen reed gauw door. Ik heb haar in het bos gelegd en even geobserveerd om te zien hoe ernstig de verwonding is. Helaas niet meer te redden ☹️ pic.twitter.com/ZnCldbEiT6 Erik de Jonge(@ BoswachterEdJ) link