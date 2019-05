Bonobomoeders bemoeien zich met het seksleven van hun zonen Cor Speksnijder

21 mei 2019

14u49

Bron: De Morgen 2 Dieren De bemoeizucht van een moeder kan heel ver gaan, blijkt uit nieuw onderzoek onder bonobo’s. De vrouwtjes van deze mensapen houden zich zelfs bezig met het seksleven van hun zonen. Dochters moeten hun eigen weg vinden.

Een internationaal onderzoeksteam ontdekte dat bonobomoeders van alles doen om de kans te vergroten dat hun zonen zich voortplanten. Ze gebruiken hun invloedrijke positie in de matriarchale bonobosamenleving om hun zonen een hogere status te verschaffen, en daarmee betere paringskansen.

Ze brengen zonen in de nabijheid van vrouwtjes als die in hun vruchtbare periode zijn. Mannetjes die zich kunnen ontpoppen als concurrenten houden ze uit de buurt als hun zonen proberen tot paren te komen. Rivaliserende mannetjes worden dwarsgezeten als die een vruchtbaar vrouwtje benaderen.

Drie maal zoveel kans op nageslacht met moeder in de buurt

Deze moederlijke bemoeizucht heeft succes, schrijven de wetenschappers in Current Biology. Mannetjes die met hun moeder in een groep leven, hebben een driemaal grotere kans op nageslacht dan mannetjes die niet samenleven met een moeder. “We waren verrast dat moeders zo’n sterke en directe invloed hebben op het aantal kleinkinderen dat ze krijgen”, zegt eerste auteur Martin Surbeck van het Max Planck Instituut voor Evolutionaire Antropologie in Leipzig. Samen met een kleine twintig collega’s deed hij onderzoek naar bonobo’s en chimpansees in Congo, Ivoorkust, Tanzania en Uganda.