Bonobo die genadeloos werd gepest door soortgenoten in zoo heeft eindelijk vriendjes gevonden

17 oktober 2019

Bron: The Mirror, LadBible 0 Dieren De hartverscheurende beelden gingen begin dit jaar de wereld rond: een bonobo die vanuit een Britse naar een Duitse zoo was overgeplaatst, bleek meedogenloos gepest en geslagen te worden door zijn nieuwe soortgenoten. Het was zelfs zo erg dat er een petitie werd opgestart om Bili weg te halen uit de dierentuin van Wuppertal en die werd door meer dan 370.000 mensen getekend. De zoo nam maatregelen en die blijken vruchten afgeworpen te hebben.

Nieuwe foto’s die werden vrijgegeven, tonen dat Bili eindelijk vriendjes heeft gevonden.

Het grootste probleem bleek een vrouwtje - Eja (29) - dat niet van Bili moest hebben. Bij bonobo’s zwaaien de vrouwen de plak en het was zij die het leven van Bili samen met haar twee zonen tot een hel maakte. Vrouwtjes beschermen hun nakomelingen, ook als die al volwassen zijn, en Bili was op dat vlak dan ook nog eens aan zijn lot overgelaten. Hij werd immers verstoten door zijn moeder.





De zoo besloot daarom om een nieuwe structuur te introduceren en de dieren te verdelen over twee groepen. Dat zou Bili moeten helpen bij zijn integratie. En het lukte. “Er is geen agressie meer”, aldus dokter Severun Dressen die verantwoordelijk is voor de primaten. “Het doet plezier om te zien hoe Bili zich nu verder ontwikkelt. Hij is heel ontspannen en krijgt meer zelfvertrouwen.” (lees hieronder verder)

En dat niet alleen. Er zou zelfs romantiek in de lucht hangen tussen Bili en twee bonobovrouwtjes, Muhdeblu (18) en Kichele (30). Hij zou met allebei seks hebben, volgens Dressen. “Ze kunnen heel goed met elkaar opschieten en Bili wordt nu eindelijk geaccepteerd.”

Bili is intussen ook bevriend met een dochter (5) van Muhdeblu en een mannetje, Mato (55). Ze werden al gespot terwijl ze aan het spelen en knuffelen waren.