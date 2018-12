Boer vindt koeien geëlektrocuteerd in de wei tijdens fikse onweersbui in Nieuw-Zeeland IB

04 december 2018

07u03

Bron: New Zealand Herald, Stuff 0 Dieren Bij een zware onweersbui die deze morgen lokale tijd over het midden van het Nieuw-Zeelandse Noordereiland trok, zijn vier koeien op tragische wijze om het leven gekomen. De dieren werden door een boerderijmedewerker levenloos gevonden op een pad tussen de weilanden in.

De man, James Miles, maakte een video van de koeien, die door de bliksem getroffen werden en levenloos op een pad tussen de weilanden liggen. “Ik kwam net terug van het melken, toen ik de koeien zag liggen. Ze zijn rond acht uur ’s morgens door een bliksemschicht getroffen”, zegt de man in de lokale media.

Miles’ baas heeft niet alleen vier van zijn dieren verloren, maar met hen ook een klein fortuin, aangezien elke koe zo’n tien- tot twaalfduizend Nieuw-Zeelandse dollar waard was (zo'n zevenduizend euro per koe, red.). “Ik was nog grappen met m’n baas aan het maken, dat we moesten zorgen dat we opschoten omdat we anders misschien door de bliksem geraakt zouden worden. Vijf minuten later kreeg ik een telefoontje dat ik de stroom af moest zetten omdat vier koeien door de bliksem getroffen waren.”

De man vond de dieren op de weg terug naar de boerderij. “Het is zo onwerkelijk. Voor hetzelfde geld was ik dat geweest, of mijn baas.”

Schade

De hevige regen- en onweersbuien zorgden voor schade in het midden van het Noordereiland. In Auckland moest een vrouw naar het ziekenhuis gebracht worden nadat ze eveneens door de bliksem geraakt was. Vluchten van en naar Auckland werden vanwege het noodweer geschrapt of liepen vertraging op en in sommige delen van de stad viel de stroom uit, terwijl andere delen door het noodweer onder water liepen.