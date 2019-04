Bodycam toont de rooftocht van de witte haai Redactie

04 april 2019

17u11

Bron: ENEX 0 Dieren Onderzoekers van de universiteit van Murdoch in het Australische Perth hebben camera’s gebonden aan de vin van acht witte haaien. Ze willen zo beter begrijpen hoe de haaien bewegen en jagen in omgevingen zoals die van Dyer Island in Zuid-Afrika, waar zeewier dicht op elkaar groeit. Wetenschappers hebben altijd gedacht dat witte haaien wachten aan de rand van die “zeewierbossen” op hun prooien, omdat de haaien zelf te groot zouden zijn om door het zeewier te manoeuvreren.

Uit de beelden blijkt nu dat de witte haaien wel degelijk door de zeewierbossen zwemmen en ook daar op hun prooien jagen. “De beelden die we nu hebben, geeft ons een nieuw inzicht in de soort”, zegt doctoraatstudent Oliver Jewell. “We zien nu hoe ze inspelen op hun omgeving en dat ze in staat zijn om spectaculaire bochten te maken in de zeewierbossen.” De roofdieren wachten dus niet braaf aan de rand van de zeewierbossen tot hun prooi het zich riskeert om uit die ‘veilige’ omgeving te komen. Dat is nog nooit eerder vastgelegd op camera.

De camera’s hebben 28 uur aan beeldmateriaal opgenomen bij acht witte haaien, maar op de beelden van in de zeewierbossen is geen enkele vangst te zien. Dat zou kunnen aantonen dat, hoewel de haaien zich vlot kunnen voortbewegen in het zeewier, ze toch niet zo goed aangepast zijn aan die omgeving en beter - of liever - jagen in open water.