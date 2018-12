Blinde, dove puppy gered nadat ze met zak vol stenen in ijskoude kreek was gedumpt lva

16 december 2018

04u56

Bron: ABC News 5 Dieren Afgelopen dinsdag werd een dove, blinde puppy door wegenwerkers gered uit een ijskoude, half bevroren kreek in het Amerikaanse Kentucky. Het hondje was daar gedumpt in een vuilzak vol stenen.

Wegenwerkers merkten het beestje, dat slechts zeven weken oud is, toevallig op in een kreek in Sadieville in Kentucky. De puppy, die later de naam Chapel kreeg, kwam tevoorschijn uit een vuilzak: ze probeerde haar kop boven het ijskoude water te houden. Een van de wegenwerkers ging naar haar toe en haalde haar uit de zak die gevuld was met stenen.

Chapel rilde van de kou. Helemaal onderkoeld werd ze naar het Scott Country Animal Shelter in Georgetown gebracht, waar de assistent-directeur Sherry Bishop zich over haar ontfermde. “Ze kon haar kop zelfs niet rechthouden en was helemaal gedesoriënteerd”, vertelt Bishop aan de lokale media. We brachten haar meteen naar de dierenarts die haar vloeistof toediende om haar op te warmen.”

Chapel is waarschijnlijk een Australische herder die twee keer het merle-gen draagt. Australische herders waarvan de moeder en de vader een merle vacht hebben, hebben een hoge kans op blind- en doofheid. Het kan ook heel mooie exemplaren opleveren maar het risico op afwijkingen is helaas groot.

“Dit is het werk van een hebzuchtige fokker”, zegt Bishop. “De fokker kan geen geld slaan uit honden met een genetische afwijking, zoals Chapel, en daarom werd ze weggegooid net als vuilnis”.

Ondertussen stelt Chapel het wel. “Ze heeft een gezonde appetijt, speelt en loopt graag en doet graag dutjes”, aldus Bishop.