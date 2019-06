Bliksem slaat in op 2 giraffen in Amerikaanse zoo: dieren op slag dood KVDS

11 juni 2019

23u40

Bron: Facebook, NBC News 4 Dieren In een zoo in de Amerikaanse staat Florida zijn 2 giraffen om het leven gekomen tijdens een onweer. Het incident gebeurde op 3 mei, maar werd nu pas bekendgemaakt. Een autopsie heeft intussen ook bevestigd dat het effectief een inslag van de bliksem was die de dieren fataal werd.

“Het is met verdriet in ons hart dat we het overlijden melden van twee van onze giraffen”, klinkt het op de Facebookpagina van Lion Country Safari in Loxahatchee, zo’n 30 kilometer van Palm Beach.

Habitat

“Lily en Jioni liepen zes weken geleden rond in hun habitat toen er plotseling een zwaar onweer losbarstte”, klinkt het. “De resultaten van het pathologisch onderzoek hebben bevestigd dat de giraffen stierven door een blikseminslag. Ze waren op slag dood.”





Het dierenpark drukt erop dat de giraffen – er zijn er nu nog 18 – toegang hebben tot verscheidene schuilplaatsen in hun ruime leefruimte, maar dat ze zelf kiezen of ze die gebruiken. “De verzorgers en ons hele team waren kapot door het plotse verlies”, klinkt het. “Uit respect hebben we gewacht tot het pathologisch onderzoek achter de rug was om hierover te communiceren.” (lees hieronder verder)

Lion Country Safari We are deeply saddened to share the passing of two of our giraffe due to a lightning strike. Lily and Jioni were in the pasture in their habitat when a severe thunderstorm quickly developed 6 weeks...

Volgens de woordvoerster van het safaripark is de kans dat zoiets gebeurt “één op een miljoen”. “Maar we bekijken of er iets is dat we kunnen aanpassen om zoiets in de toekomst te vermijden”, aldus Haley Passeser bij de Amerikaanse zender NBC News.

Niemand van het personeel van het park zag het incident gebeuren. Het is niet duidelijk of de dieren gedood werden door twee aparte inslagen, dan wel door één die een plek vlakbij de giraffen raakte.