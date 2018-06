Bizon valt vrouw aan in Yellowstone kv

07 juni 2018

23u26

Bron: AP, CBS 0 Dieren In Yellowstone National Park, het grootste natuurpark van de VS, is een bizon afgestormd op een menigte. Daarbij schepte het dier een vrouw op. Het is al de derde keer deze week dat een dier een parkbezoeker aanvalt.

Volgens de parkautoriteiten kwam een groep mensen woensdag te dicht in de buurt van het dier, waarop de bizon aanviel en een 59-jarige vrouw uit Californië opschepte. Het slachtoffer raakte gewond aan de heup en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ze stelt het momenteel goed.

De bizon vluchtte na het incident meteen weg. De menigte naderde het dier tot op zo’n vijf meter, terwijl de aangeraden afstand minstens 25 meter is, zegt het parkbeheer.

Zondag en dinsdag verwondden een wapiti en haar kalf nog twee vrouwen nabij een hotel in het park. Het is vooralsnog onduidelijk of de aanval twee keer door dezelfde dieren gebeurde. Ook in mei viel een bizon nog een vrouw aan in Yellowstone. Die raakte toen lichtgewond.

De dieren in Yellowstone zijn wild en bijgevolg onvoorspelbaar. De autoriteiten roepen bezoekers op om dieren ruimte te geven wanneer ze zich in de buurt van wandelpaden, parkeerplaatsen en gebouwen bevinden. Toeristen dienen minstens 100 meter uit de buurt van beren en wolven en minstens 25 meter ver van alle andere dieren, waaronder bizons en wapiti’s te blijven.