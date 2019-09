Bioloog veroordeelt ‘wildlife’ selfies van toeristen: “Dit is schadelijk voor wilde dieren” ttr

03 september 2019

Bron: The Guardian 0 Dieren Selfies met olifanten, luiaards of kangoeroes zijn al lang geen uitzondering meer op sociale media. Volgens Philip Seddon, directeur van het wildlife management programma van de Otago University, is de groeiende populariteit van dergelijke foto’s “zorgwekkend”. Dat zei hij tijdens een congres in Nieuw-Zeeland. Zo’n selfie is een stuk minder onschuldig dan het lijkt.

“De normalisatie van selfies met dieren in het wild is eng. Het veroorzaakt fysieke en emotionele stress bij de dieren. Meer nog, het kan het eet- en paargedrag onderbreken en zelfs de geboortecijfers laten dalen”, vertelt Seddon. “Het probleem met dergelijke ‘wildlife’ selfies is dat deze afbeeldingen vaak zonder enige context verschijnen op sociale media. Dus zelfs als het een ambassadeursprogramma promoot, gaat die boodschap verloren. De mensen zien alleen maar iemand die bijvoorbeeld een pinguïn knuffelt. En dan willen ze dat ook doen.”

In Nieuw-Zeeland ontstond onlangs nog ophef toen toeristen selfies namen met bedreigde pinguïns. Bovendien probeerden ze ook een kiwi, een loopvogeltje dat alleen in Nieuw-Zeeland voorkomt, te knuffelen. Philip Agnew, wetenschaps- en milieumanager in Oamaru, getuigt dat toeristen regelmatig pinguïns achternazitten om er een selfie mee te nemen. “Hoewel de dieren er niet noodzakelijk gestresseerd uitzien, zijn ze dat vaker wel dan niet”, klinkt het.

Influencers

Tijdens de conferentie uitte Seddon ook zijn ongenoegen over het gedrag van beroemdheden in deze context. Volgens hem dragen ze bij aan de populariteit van ‘wildlife’ selfies op sociale media. Zo poseerde Roger Federer met een quokka in Australië, ging Justin Bieber al lachend op de foto met een tijger en nam Kim Kardashian een selfie met een olifant.

Volgens Seddon kunnen beroemdheden en influencers ook helpen om ‘wildlife’ selfies een halt toe te roepen. Zo zouden ze bijvoorbeeld duidelijk kunnen maken hoe mensen moeten omgaan met dieren in het wild. “We moeten benadrukken dat het om wilde dieren gaat. Ze bevinden zich in een door mensen gemodificeerde wereld, maar het mag niet zo ver gaan dat we denken dat we ze mogen aanraken.”