Biologen weten eindelijk waarom vleermuizen met hun geweldige sonarsysteem toch niet in staat zijn om windmolens te ontwijken Karen Van Eyken

30 augustus 2018

14u40

Vaak worden dode vleermuizen aangetroffen in de buurt van windturbines. De dieren zouden nochtans makkelijk in staat moeten zijn om de wieken te ontwijken. Nu heeft baanbrekend onderzoek aangetoond waaraan dit ligt.

Elk jaar vinden heel wat vleermuizen de dood door een windmolen. Voor Vlaanderen zijn er geen exacte cijfers beschikbaar, in bosrijke gebieden en langs de kust zou het naar schatting gaan om twintig dode vleermuizen per turbine per jaar. In Duitsland gaan ze uit van 250.000 vleermuisslachtoffers per jaar.

Daarbij komt nog dat heel wat soorten vleermuizen ernstig zijn bedreigd, terwijl steeds meer landen inzetten op windenergie. Wetenschappers zijn dan ook naarstig op zoek naar een manier om deze duurzame technologie met de fauna te verzoenen.

Ook vogels zijn vaak het slachtoffer van offshore windmolens, maar dat is niet onlogisch daar deze reuzen met wieken voor hen 's nachts amper waarneembaar zijn. Maar het is vreemd dat talrijke vleermuizen hetzelfde lot ondergaan. Met hun uitstekende sonar zouden deze zoogdieren in staat moeten zijn om de gevaren met gemak te ontwijken. Om zich te oriënteren zendt een vleermuis namelijk een signaal uit dat wordt weerkaatst op voorwerpen in de omgeving. Die echo gebruikt het dier om de exacte locatie van de objecten te bepalen om ze te ontwijken.

Een experiment aan de Baltische kust in Letland - waar het wetenschappelijk magazine 'Ecology and Evolution' over bericht - heeft meer duidelijkheid gebracht over de manier waarop vleermuizen toch het slachtoffer van windmolens worden. De vliegende zoogdieren worden wellicht aangetrokken door de flikkerende rode waarschuwingslampen op de turbines. De wetenschappers ondervonden dat de vleermuizen meer in de buurt van turbines vlogen indien de rode ledlampen brandden. Bij witte verlichting deed dit fenomeen zich niet voor.

"Het is duidelijk dat vleermuizen door de felle rode lichten van hun normale vluchtroute worden afgeleid", verklaarde onderzoeker Oliver Lindecke de universiteit van Berlijn. "Blijkbaar lokken de flikkerende rode lampen de vleermuizen naar de dodelijke wieken van de windturbine." Waarom de zoogdiertjes hierdoor aangetrokken worden of hun normale route niet vervolgen, is vooralsnog onbekend. Maar de bevinding is wel een belangrijke doorbraak om toekomstige slachtoffers te voorkomen.

De biologen stellen daarom een alternatief voor: in plaats van de tot nu toe gebruikte continu knipperende rode lichten, zou je waarschuwingslampen kunnen installeren, die alleen automatisch worden ingeschakeld indien een vliegtuig nadert. Het zou het aantal dodelijke slachtoffers enorm kunnen inperken.