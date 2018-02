Biologen ontrafelen geheimen van de mysterieuze walvishaai IVI

28 februari 2018

12u13

Bron: KameraOne/AP 3

Het is de grootste vis in de zee, maar over de walvishaai is erg weinig geweten. Omdat de dieren overbevist zijn, dringt de tijd om meer te weten te komen over hun levenscyclus, om ze zo dan beter te beschermen. Dankzij zendertjes hebben biologen nu data kunnen verzamelen die een beter zicht geven op het leven van de walvishaai. Omdat de walvishaaien erg diep en snel zwemmen, zijn vele zendertjes - en dus data - verloren gegaan. Toch hebben biologen een aantal geheimen kunnen ontrafelen.