Biologen KU Leuven komen gratis wespennest ophalen tvc

14 augustus 2019

18u22

Bron: Belga 0 Dieren Biologen van de afdeling Ecologie, Evolutie en Biodiversiteitsbehoud van KU Leuven komen aan huis gratis wespennesten ophalen. Dat meldt de KU Leuven vandaag in een tweet. Het opmerkelijke initiatief kadert in een studie naar sociale interacties en communicatie door middel van feromonen tussen deze dieren.

Voorwaarde voor de gratis ophaling is wel dat het wespennest zich binnen een cirkel van 15 km rond Leuven situeert. Het nest dient zich bovendien ook te bevinden op een makkelijk bereikbare plaats in de tuin of op zolder. Naast adres en telefoonnummer dient men vooraf ook een foto van de nestplaats in te sturen. Voor meer inlichtingen: 0479 609438 of wespenkuleuven@gmail.com.