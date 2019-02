Biologen breken zich het hoofd over bultrug die dood werd aangetroffen in de jungle Karen Van Eyken

24 februari 2019

22u34

Een bultrug van 11 meter lang is aangetroffen in de jungle van Brazilië, ver verwijderd van zijn natuurlijke habitat. Biologen onderzoeken wat de oorzaak zou kunnen zijn.

De walvis werd vrijdag gevonden in een mangrove op het eiland Marajo aan de monding van de Amazone. Het kadaver van de bultrug was tientallen meters van de zee verwijderd.

“We hebben de walvis slechts opgemerkt door de aanwezigheid van roofvogels. We zagen de aasgieren cirkelen boven het karkas dat enigszins verborgen lag in de jungle”, zei Dirlene Silva van overheidsinstantie Semma. Mogelijk lag het karkas er al enkele dagen.

Wetenschappers onderzoeken waarom het dier net op die vreemde plaats is terechtgekomen. Ze houden er rekening mee dat de walvis op zee gestorven is en vervolgens landinwaarts is geworpen door woeste golven. Het zou gaan om een kalf van 12 maanden oud.

“Niet alleen de vindplaats van het dode dier is mysterieus”, legde marinebiologe Renata Emin uit. “We vragen ons ook af wat een bultrug aan de noordkust van Brazilië komt doen in februari. Dat is namelijk zeer ongewoon.” Volgens de experte vertoeven bultruggen tussen augustus en november in Bahia aan de noordoostkust. Vervolgens migreren de walvissen naar Antarctica.

“We vermoeden dat dit kalf gescheiden is geraakt van zijn moeder tijdens de migratie”, aldus Emin. Op het eerste gezicht zijn er geen verwondingen zichtbaar. Een autopsie zal meer duidelijkheid over de doodsoorzaak moeten brengen.

