Bijzonder fenomeen: alligators vriezen vast in moeras en steken enkel nog met hun neus boven het ijs uit Karen Van Eyken

24 januari 2019

17u53

Bron: Facebook, Charlotte Observer 6 Dieren De ijzige koude speelt niet alleen Europa parten, maar laat zich ook voelen in de Verenigde Staten. De moerassen van het Shallotte River Swamp park in North Carolina zijn bevroren en dat leidt tot een intrigerend natuurspektakel. Alligators zitten als versteend in het ijs. Maar wees gerust, de reptielen zijn niet dood. Het is hun bijzondere manier om de koude te overleven.

George Howard is de manager van het park dat drie jaar geleden de deuren opende. Voor de tweede keer sinds de opening zijn de moerassen bevroren. Vorig jaar konden de quasi versteende alligators voor het eerst worden bewonderd.

Deze keer zitten er achttien stuks vast in het ijs, zo kon maandag worden vastgesteld. Er zijn enkele grote exemplaren bij. “Achttien Amerikaanse alligators hebben op het ijzige weer geanticipeerd door hun neus door het ijs steken”, legt Howard uit.

“Deze alligators bewijzen zo nog maar eens hoe goed ze zijn in het overleven van extreme omstandigheden. Dit toont aan hoe sterk ze zijn”, aldus de manager van het park.

De reptielen zijn in een soort van winterslaap gegaan waarbij hun metabolisme sterk is vertraagd. Zolang het zeer koud blijft, zullen ze als versteend blijven zitten. Eens de temperaturen weer stijgen en het ijs gesmolten is, komen ze opnieuw tot leven.

Dieren Bekijk ook: