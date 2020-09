Bijzonder bezoek in Oosterschelde: 2,5 meter grote lederschildpad gespot Wendy de Jong HAA

23 september 2020

10u26

Bron: PZC.nl, VRT 6 Dieren In de Oosterschelde is gisterenmiddag een 2,5 meter grote lederschildpad waargenomen. Jaap van der Hiele van Reddingsteam Zeedieren heeft het dier geïdentificeerd. De Nederlander spreekt van een bijzondere waarneming. “Ik heb dit nog nooit gezien”, vertelt hij aan de lokale nieuwssite PZC.nl.

Het dier werd rond 12 uur een eerste keer waargenomen ter hoogte van Wemeldinge tijdens een training van de Nederlandse politie op het water. Later op de dag werd de schildpad ook gespot ter hoogte van het Loze Vissertje bij Wilhelminadorp. Het gaat om twee kustplaatsen langs de Oosterschelde in de Nederlandse provincie Zeeland.

Het lijkt erop dat hij de weg kwijt is. Maar hij zwemt de goede kant op en lijkt gezond Jaap van der Hiele van het Nederlandse Reddingsteam Zeedieren

Van der Hiele heeft het dier niet in levenden lijve bekeken, maar aan een foto en filmpje van de politie had hij genoeg. “Ik heb de waarneming gemeld bij het ministerie, maar voorlopig laten we de schildpad ongemoeid. Normaal gesproken zou hij rond deze tijd in de buurt van Cornwall (zo’n 800 kilometer verder naar het westen, nvdr.) moeten zwemmen. Het lijkt erop dat hij de weg kwijt is. Maar hij zwemt de goede kant op en lijkt gezond. Zolang er kwallen zijn om te eten, moet hij kunnen overleven.”

Dolfijnen

De Nederlander vindt het opvallend dat de laatste tijd veel dieren in zee worden gezien die bij onze noorderburen van nature niet voorkomen. “Er zijn naast deze schildpad al meerdere butskoppen waargenomen, maar ook spitssnuitdolfijnen en gewone dolfijnen. Dit weekend werd nog een groep van tien tot vijftien dolfijnen waargenomen voor de kust van Zoutelande. Die dieren komen wel voor in de Noordzee, maar vertonen zich zelden zo dicht bij de kust. Kennelijk is er iets aan de hand.”

Grootste ter wereld

Als de lederschildpad inderdaad 2,5 meter groot is, zoals aan Van der Hiele werd gemeld, zou het gaan om een volwassen exemplaar. Met een afmeting tot 2,5 meter en een gewicht van 500 tot 900 kilogram behoort het dier tot de grootste schildpaddensoort ter wereld. De lederschildpad leeft normaal in tropische en subtropische oceanen en trekt naar het noorden om daar kwallen te eten.

