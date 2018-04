Bijvoederen of niet? Officiële foto's tonen kadavers verhongerde dieren in Nederlands natuurreservaat TT

20 april 2018

10u27

Bron: ANP 0 Dieren Nederland is al maandenlang in de ban van het natuurbeheer in het reservaat De Oostvaardersplassen in Flevoland. Dieren worden er in de winter normaal gezien niet bijgevoederd, waardoor duizenden van hen sterven. Die omstreden methode lokt fel protest uit. Voor het eerst zijn nu officiële beelden van de dode en nog levende dieren gemaakt en verspreid.

Eerder doken al wel beelden op van dode dieren via sociale media, maar het was vaak onduidelijk of die echt uit de Oostvaardersplassen kwamen. Nu zijn er officiële foto's verspreid, waarop een aantal dode edelherten te zien zijn. Runderen en paarden die verhongeren, worden altijd meteen afgevoerd.

Ontoegankelijk

De Oostvaardersplassen zijn voor het publiek zo goed als ontoegankelijk. De bedoeling is dat de natuur er ongestoord haar gang kan gaan, en dat betekent ook dat de dieren er op zichzelf zijn aangewezen. In de winter krijgen ze geen extra voer, waardoor duizenden dieren - waaronder edelherten, konikpaarden en heckrunderen - omkomen van de honger. Afgelopen winter ging het om 3.000 dieren, meer dan de helft van de totale kudde.

De natuur volgens de ene, onnodig dierenleed volgens de andere. Door de ophef besloot de provincie Flevoland enkele weken geleden om bijvoederen met hooi toch toe te laten. Dat mag nog tot 5 mei. "Nu het gras in het gebied snel groeit, maken de dieren steeds minder gebruik van het hooi en neemt de noodzaak van bijvoeren af. Voor een goede en verantwoorde overgang bouwt Staatsbosbeheer het bijvoeren geleidelijk af."

Volgende week zal een expertencommissie een advies uitbrengen over het toekomstige beleid. In het Nederlandse parlement is deze week een petitie met 122.000 handtekeningen afgegeven waarmee de ondertekenaars protesteren tegen de "verschrikkelijke en onnodige situatie voor duizenden dieren".

Boete

Acht mensen die via social media hebben geprotesteerd tegen het beleid in de Oostvaardersplassen, hebben een boete gekregen wegens bedreiging, belediging of smaad. Het Openbaar Ministerie verwijt hen dat ze hun "agressie richten op mensen met een publieke taak". De boetes lopen op tot 600 euro.

Drie mensen kregen vergelijkbare boetes voor het vernielen van een slot, verzet tegen aanhouding en het schoppen van een agent. Enkele actievoerders moeten ook een schadevergoeding betalen. Een minderjarige is doorverwezen naar Bureau Halt. Het OM heeft de straffen opgelegd zonder tussenkomst van de rechter.

Enkele zaken van actievoerders tegen de dood van de grazers lopen nog.