Bijna drie miljard dieren getroffen door bosbranden in Australië: “Een van de ergste natuurrampen in moderne geschiedenis” LH

28 juli 2020

10u14

Bron: The Guardian 16 Dieren De verwoestende bosbranden die van augustus vorig jaar tot maart in Australië woedden, hebben bijna drie miljard dieren gedood of ontheemd. Dat blijkt uit een wetenschappelijk onderzoek van tien wetenschappers in opdracht van het Wereld Natuur Fonds (WWF) dat de Britse krant The Guardian kon inkijken.

Het rapport laat hallucinante cijfers zien. Zo’n 143 miljoen zoogdieren, 180 miljoen vogels, 51 miljoen kikkers en 2,5 miljard reptielen zijn getroffen door de bosbranden, schrijven de wetenschappers. Een deel van de dieren is om het leven gekomen in de vlammen of door de hitte, andere dieren werden getroffen door uithongering, dehydratie of waren een makkelijke prooi voor roofdieren zoals katten.

Chris Dickman, een van de betrokken onderzoekers, verklaarde aan The Guardian dat ook de onderzoekers geschokt waren door het resultaat. “Drie miljard inheemse gewervelde dieren is gewoonweg enorm. Het is een getal dat zo groot is dat je het niet kunt bevatten”, zei hij. “Het is bijna de helft van de menselijke bevolking van de planeet.”



Dermot O’Gorman van WWF Australië: “Het is moeilijk om een andere gebeurtenis te herinneren die zoveel dieren heeft gedood of ontheemd. Dit is een van de ergste natuurrampen in de moderne geschiedenis.”

De wetenschappers baseren hun schatting op een afgebrand gebied van 11,46 miljoen hectare. Om het aantal getroffen zoogdieren te berekenen, gebruikten de onderzoekers data over elke diersoort in het gebied en de dichtheid. Nog volgens de onderzoekers is het resultaat nog een conservatieve schatting. Zo kon het aantal getroffen ongewervelde dieren, vissen en schildpadden niet worden berekend door een gebrek aan data. Een finaal rapport zou volgende maand verschijnen.

Habitat verwoest

Hoewel natuurbranden in Australië een jaarlijks terugkerend fenomeen vormen, waren de branden van het najaar van 2019 en tot maart dit jaar bijzonder hevig. Vooral de deelstaat New South Wales werd zwaar getroffen. Een eerdere schatting van een Australisch ecoloog sprak van 480 miljoen omgekomen dieren. De aanhoudende bosbranden in Australië hebben ook de habitat van verscheidene dierensoorten verwoest. Daardoor hebben 113 populaties, waaronder koala’s, “dringend” hulp nodig.